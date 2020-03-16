全港停課零援助　教育機構苦主促政府撥2.2億元補漏

教育局早前宣布全港學校停課安排延至復活節假期之後，最早或會於下月20日復課，停課導致不少教育機構同樣受影響，近月幾乎零收入，部分更需要結業，惟早前政府推出300億港元的防疫抗疫基金並無任何支援。有議員今早(16日)聯同停課苦主大聯盟召開記者會，各停課苦主包括音樂、藝術、體能及生命教育等機構，均促當局補漏，協助教育行業渡過難關。

聯盟召集人溫金珠指，該聯盟至今約有30名成員，預計會有更多業界人士受影響，而自己從事音樂教育界約40年，經歷過金融風暴及沙士等，但今次實在難以堅持下去。她指，全港本設有5間音樂教育中心，但由上年的反修例事件至今，當中3間已陸續結業，惟政府表明他們不屬教育界，至今沒有任何實質幫助，慨嘆在無收入情況下仍要交租及支付全職教師的薪金，部分家長更要求退款。

另有財務及體育界教育負責人陸小姐指，學校停課導致現役運動員「冇課教」，理財班等停滯，而政府早前提出的網上教學又無任何技術支援，難以執行。從事體操教育的王先生則指，現時其教育中心生意額大跌99%，加上運動並非中、英、數的靜態教學，學生未必可透過視像課程上堂。

議員陳凱欣促請政府參考防疫抗疫基金中，撥款2.2億港元補助幼兒中心的做法為基準，撥出不少於2.2億港元幫助教育業界，用以支付租金及人工；另亦應給予物質資源援助，如二手電腦等輔助網上學習，避免更多教育界人士變成失業大軍，機構不至於結業。陳將於本周內會見教育局局長楊潤雄提出相關建議。