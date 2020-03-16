專家籲28天零個案始復課　議員憂難應付學校日耗百萬口罩

教育局早前全港學校宣布不早於4月20日復課，惟現時新冠肺炎確診個案日益增加，社會亦關注是否能如期復課。曾有專家建議在兩個潛伏期即連續28天沒有新增本地個案後可分階段復課，感染及傳染病專科醫生曾祈殷今(16日)在一節目表示，由於近日均是外地輸入個案，故認為在28天沒有新增本地及輸入個案，才可考慮復課。

全港學校停課逾月，不少家長及學生均期盼學校可以準時開課，以免影響學習進度。曾表示，由於現時本地情況屬第三波輸入，即是由外地輸入個案。現時歐美等地疫情嚴重，不少學子紛紛回港避疫，一旦有人感染，可能會牽連到家人，從而增加確診個案，因此認為現時不應硬性規定復課日子，而是視乎疫情，以及防疫用品數量是否能配合復課。

曾又指，幼童的防疫意識低及自我照顧能力低，一般有傳染病個案，容易在幼兒群體中爆發，故若復課，需要成人多加提醒及關注。至於中小學生，難以避免他們在課餘不會三五成群，例如去吃飯、補習和課餘託管，亦會造成人群聚集及傳播問題。

教育界議員葉建源表示，一旦復課，估計全港學校每日要耗用近100萬個口罩，若分階段復課，可能初步每天都要耗用30萬至40萬個口罩，政府要考慮能否保證有足夠的口罩供應量。他又指，除了遙距學習之外，學生亦應把握停課的日子，自學及自律地學習，而家長亦可與幼兒以遊戲學習，以免白白浪費時間。