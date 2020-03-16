明起入住政府隔離營要收費　每日$200打擊濫用

政府今日(16日)宣布，將由明日(17日)起，向入住政府提供的暫住設施的人士收取每日200港元，作為入住及膳食收費。相關暫住設施即為曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心或麥理浩夫人度假村。

政府指，留意到有懷疑濫用暫住設施的情況，例如有香港居民在強制檢疫措施於2月8日生效後多次往返內地，並重複入住隔離設施；亦有香港居民在有本地居所的情況下，仍然堅持入住暫住設施。有見及此，政府將由明日起向入住暫住設施的人士收費，以打擊濫用情況及把宿位留給真正有需要的人士。

政府表示，今年2月8日凌晨零時起，衞生署根據《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)，要求從內地入境或在抵港前14天內曾到內地的人士(湖北省除外)在抵港後，必須強制在家居或其他住所接受隔離檢疫14天。一般而言，香港居民會在家居或其自行安排的住所進行檢疫，當局亦會在他們入境時提供本地私營賓館或酒店資料，以作參考。若香港居民在香港無法安排入住地方，則將由政府安排入住暫住設施，進行檢疫。

強制檢疫措施生效以來，已有700多人次入住上述3個由政府提供的暫住設施。目前3個暫住設施的入住率已接近飽和，預計暫住設施將不足以應付所有從內地回港的香港居民需要，當局必須為真正有支援需要的人士預留暫住設施。