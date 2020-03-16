政府欲增聘6000公務員　議員質疑警隊新職位過多

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今(16日)展開會議，討論財政預算案中與公務員事務相關的事宜。公務員事務局局長羅智光稱，重點措施包括新增逾6000個公務員職位以減輕公務員的壓力；將約2000個短期實習機會提升至5000個，增加約31億港元的公職人員退休金的修訂預算等。

不少泛民議員質疑警務處新增職位過多。議員林卓廷指，6000個新增職位中警務處佔2543個，將有市民反對警隊大幅增加人手，擔心社會矛盾更為嚴重。議員譚文豪發言期間質問：「係咪下次(警務處)話10000(職位)你(羅智光)都畀？」

羅回應指，過去數月暴力社會充斥公眾活動，紀律部隊面對極大挑戰，要求增設人手是合乎原則的需求，如議員有其他意見，他建議按既定機制跟進，或在特別財務委員會上提出質詢。招聘人手方面，他指警隊學院可考慮壓縮訓練時長，亦會確保招聘人士接受充分培訓。對於譚文豪的發言，羅解釋，每次各部門按不同需求提出申請，他不會向外界透露警務處本身要求的職位數目，強調局方有自己的考慮。

建制派議員葛珮帆發言期間，直言對泛民議員的發言不滿。她強調有示威者用暴力表達訴求，加上現時疫情盛行，形容香港「傷上加傷」。她又指，警方為了調配人手處理暴力事件已無人手執行巡邏工作，增加人手屬正常情況，反「不齒」泛民議員。