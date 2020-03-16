政府欲增聘6000公務員 議員質疑警隊新職位過多
2020年03月16日 14:22
東網電視更多新聞短片
立法會公務員及資助機構員工事務委員會今開會討論新增公務員職位。(溫國佳攝)
立法會公務員及資助機構員工事務委員會今(16日)展開會議，討論財政預算案中與公務員事務相關的事宜。公務員事務局局長羅智光稱，重點措施包括新增逾6000個公務員職位以減輕公務員的壓力；將約2000個短期實習機會提升至5000個，增加約31億港元的公職人員退休金的修訂預算等。
不少泛民議員質疑警務處新增職位過多。議員林卓廷指，6000個新增職位中警務處佔2543個，將有市民反對警隊大幅增加人手，擔心社會矛盾更為嚴重。議員譚文豪發言期間質問：「係咪下次(警務處)話10000(職位)你(羅智光)都畀？」
羅回應指，過去數月暴力社會充斥公眾活動，紀律部隊面對極大挑戰，要求增設人手是合乎原則的需求，如議員有其他意見，他建議按既定機制跟進，或在特別財務委員會上提出質詢。招聘人手方面，他指警隊學院可考慮壓縮訓練時長，亦會確保招聘人士接受充分培訓。對於譚文豪的發言，羅解釋，每次各部門按不同需求提出申請，他不會向外界透露警務處本身要求的職位數目，強調局方有自己的考慮。
建制派議員葛珮帆發言期間，直言對泛民議員的發言不滿。她強調有示威者用暴力表達訴求，加上現時疫情盛行，形容香港「傷上加傷」。她又指，警方為了調配人手處理暴力事件已無人手執行巡邏工作，增加人手屬正常情況，反「不齒」泛民議員。