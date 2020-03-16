香港迪士尼連續5年蝕錢　淨虧損擴大一倍至1.05億元

受去年反修例示威活動打擊，香港迪士尼樂園業績跌至新低，連續第五年「見紅」！樂園今(16日)公布2019年度業績，淨虧損由2018年度的5400萬港元擴大一倍至1.05億港元，入場人數則下跌4%至650萬人次，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)亦跌至11億港元，較前一年插水17%，創歷史新低。

樂園指，2019財政年度首9個月原本表現凌厲，收入按年增長11%，EBITDA上升20%，而淨純利增幅超過3倍，惟第四季受到香港的社會事件影響，迪士尼全年收入僅維持60億港元，淨虧損擴大至1.05億港元。儘管樂園賓客人均消費按年增長4%，全年入場人次亦下降4%至650萬。

入園人次當中，日本、南韓及泰國的客人均有雙位數字增長。而本地客則佔整體客源 41%。另外，受多項會員尊享的活動所帶動，奇妙處處通會員人均入場次數錄得近8年的新高，而會員總入場人次及總消費亦破紀錄。

為促使業務增長，香港迪士尼將重啟一系列業務增長的措施，包括持續擴建計劃，確立作為Marvel亞洲重鎮的定位，並進一步壯大年輕及非家庭客群。擴建後的「奇妙夢想城堡」將於今年隆重登場，並將帶來全新夜間大型演出和日間表演節目，而「魔雪奇緣」全新園區亦會於稍後落成開放。

由於迪士尼的財政年度由每年10月至翌年9月，故未能體現到示威活動後期情況以及新冠疫情爆發下帶來的影響。美國華特迪士尼早前警告，受反修例示威活動持續影響，預計香港迪士尼度假區今年全年總營運收入或減少21億港元，當時新冠肺炎仍未出現。自疫情出現後，香港迪士尼於1月26日停業至今，仍未知何時重開，料今年虧損會進一步擴大。

香港迪士尼連續5年虧損業績表

年份/ 入場人次/ 收入(港元)/ 虧損(港元)

2019/ 650萬/ 60.47億元/ -1.05億元

2018/ 670萬/ 60.21億元/ -0.54億元

2017/ 620萬/ 51.18億元/ -3.45億元

2016/ 610萬/ 47.50億元/ -1.71億元

2015/ 680萬/ 51.14億元/ -1.48億元

*綜合迪士尼過去業績資料