去年區選現幽靈選票　議員質疑票站職員係「鬼」

去年區議會舉行換屆選舉，政制及內地事務局今午(16日)在立法會政制事務委員會上，匯報去年選舉的報告書。多名議員在會上批評政府當局不公正，非建制派則質疑票站職員中「有鬼」。

議員梁志祥則表示，當日在點票站有票站職員在心儀候選人勝出後歡呼跳起，質疑政府當局的培訓，認為會造成信任危機。議員李慧琼指，在選舉前發生多宗暴力事件不能接受報告書隻字不提，質疑選舉的公平性。

議員黃碧雲則提到，葵青區葵芳選區出現候選人得票數目比總投票人數多的事件，批評票站主任未能有效監管。她又指，現時票站數目太少，有部分官立學校未有作為票站，認為當局應與教育局商討，甚至立法要求官立學校須作為票站。

選舉事務處總選舉事務主任翁應輝在會上回應議員質詢時，指有關葵青葵芳選區出現「幽靈選票」事件已轉交執法部門跟進，又指「票箱可能畀人搞過」，不排除牽涉不法元素。

政制及內地事務局副局長陳帥夫表示，票站職員處事須不偏不倚，當局亦珍惜理性選舉文化，會嚴正查辦有關票站職員的投訴。至於票站問題，政制及內地事務局副秘書長羅淑佩表示，籌備工作因應社會事件而增加難度，包括需要進行額外游說和加大保險額，又指當局已不停尋覓票站和增聘人手，有票站直至投票日前一刻才能落實租借安排。