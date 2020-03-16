邱德根獨女委託他人申備用信用證不果　入稟追逾1600萬元

邱德根的唯一女兒邱美琪，委託他人申請備用信用證不成功，入稟高院向追討。

已故遠東發展有限公司創始人邱德根的唯一女兒邱美琪，早前委託他人申請備用信用證，申請不成功後要求對方退款不遂，上周五(13日)入稟高等法院向對方追討共1200多萬港元及60萬美元(約465萬港元)，以及其他一切相關損失。

原告為邱美琪，3名被告分別為許海波(譯音)、嘉溢國際投資有限公司(前稱：雲南九洲永寧公路建設(香港) 有限公司)，以及王耀坤。

原告在入稟狀指，原告與上述3名被告在2017年3月初有口頭協議，即原告向3名被告支付港幣12,387,000港元費用，3名被告承諾會在同月28日為原告向馬來西亞銀行及荷蘭ING銀行申請備用信用證，以確保兩間銀行向英耀投資有限公司批出貸款，如申請不成功則會退還原告所有款項。

原告在2017年3月10日分兩次共存入12,387,000港元費用予第一及第二被告的銀行戶口，惟各被告未能依期在同月28日為原告取得備用信用證，亦沒有將費用退回原告。

原告在同年9月應第3被告要求再存入60萬美金，以加快申請進度，惟依然不成功，各被告亦無向原告退還任何款項，故原告現入稟向3名被告追討全部申請費用及其他相關損失。