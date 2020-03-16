房協觀塘花園大廈暫租住屋計劃　超額申請25倍

香港房屋協會轄下觀塘花園大廈推出的「暫租住屋」過渡性房屋出租計劃，於上周二(10日)截止申請。首批單位共約29個，房協總共收到745宗申請，換言之超額申請近25倍。房協將於下月1日進行電腦抽籤以決定申請人的優先次序號碼，然後會按合資格申請人的優先次序號碼及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序，預計首批成功申請家庭可於今年第二季入伙。

房協指出，上述申請分別有374宗屬3人家庭、307宗屬4人家庭，以及64宗屬5人家庭。若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，首批成功申請家庭預計可於今年第二季入伙。申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而沒有出席編配單位程序，其申請會被取消。

房協現正為觀塘花園大廈(二期)進行重建規劃研究，將納入第一期重建的燕子樓及喜鵲樓的空置單位翻新作過渡性房屋，供合資格的公屋輪候家庭申請暫住，善用現有房屋資源。首批單位共約29個，而在進行重建前再有租戶遷出，有關單位亦會翻新作「暫租住屋」。