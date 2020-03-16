男侍應為賺$5000接收毒郵包　認販毒罪囚7年2個月

21歲酒吧侍應為賺5000港元快錢，接收由荷蘭寄來香港的毒郵包，販運400多克搖頭丸，海關關員佯裝郵差上門「放蛇」，趁他接收郵包時將他拘捕。該名侍應今日(16日)在高院承認一項販毒罪，被判監禁7年2個月。

案情指，2018年11月5日海關在香港機場空郵中心截獲一個由荷蘭送往香港的毒郵包，內藏421克亞甲二氧甲基苯丙胺(即俗稱「狂喜」的搖頭丸)。

同月8日下午，兩名關員佯裝郵差到被告溫昱搴位於香港仔華富邨的住所送件，起初無人應門，但當關員以為「吃閉門羹」準備離開之際，被告突然衝出電梯大堂要求收件。被告確認他是郵包上所指明的收件人，又向關員出示他的身份證，而他亦是收件單位的登記住戶，關員當場表露身分將他拘捕。

警誡下被告透露自己是一名夜校學生，被捕當日他本來是首日到一間酒吧上班，他指自己的收入主要來自父親的零用錢，但他並無負債。被告聲稱他不知道有郵包寄給他，當時他被關員的敲門聲吵醒，故在瘟瘟沌沌之間接收了郵包，他對郵包內收藏了甚麼全不知情。但在錄影會面的尾聲，被告要求改口供，改為對所有提問都「無嘢講」。

及後海關取得手令翻查被告的手機，發現他與一名叫「賢仔」的人之間的WhatsApp對話紀錄，被告向「賢仔」表示，他對接收毒郵包感到擔憂，又打算在收取郵包時戴手套避免留下指紋。「賢仔」問他有否就報酬「講價」，他表示自己只收到5000港元。

辯方求情指，被告自幼患有讀寫障礙及過度活躍症，因誤交損友才鑄成大錯。此外，被告亦有參與由神父胡頌恆(Fr John Wotherspoon OMI)發起的反毒品行動，供出資料協助荷蘭當局打擊販毒活動。

法官李瀚良判刑時指出，囚犯參與神父胡頌恆發起的反毒品行動值得讚揚，但相關成效仍有待驗證，上訴庭過往已兩度表明，行政機關比起法庭更適合評核囚犯參與上述行動的成效。李官按照指引，以判監10年3個月為量刑起點，案件涉及跨境販毒需額外加刑6個月，考慮被告認罪，最終判他監禁7年2個月。