分店驚現「未來食油」　759阿信屋認印錯日期即時下架

市面再有「未來食品」出售。有讀者在上周六(14日)及周日(15日)，一連兩日在兩間759阿信屋，見到製造日期印為「2020年3月20日」的米糠油，對於店舖出現「未來食油」大感驚奇。759阿信屋在社交網站發聲明並致歉，指此批次印上錯誤生產日期，已將貨品即時下架，顧客可申請退款手續，

有讀者向東網報料指，先後在759阿信屋新翠邨及金禧花園分店，見到一款米糠油印有的製造日期為今年3月20日，質疑相關人員未有認真監控製作過程，已即時向店員反映，亦未有購買。

759阿信屋在社交網站Facebook指，該公司今年3月9日到港的一批PHET SIAM 100%金裝米糠油IL，產品編碼8859302301269，於膠樽表面印上錯誤的生產日期及「此日期前最佳」。實際生產日期及「此日期前最佳」應為2020年2月20日及2021年2月20日。

該公司指，已即時將該批產品下架，與廠方溝通後，廠方承認純屬手誤，又保證所有產品均按正常程序生產及完成正常品質檢查出貨。顧客若有疑問可攜同以上批次之產品於任何分店辦理退款手續。