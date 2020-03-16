滯英留學生趕死線前衝港　機票炒至近7萬元天價

新冠肺炎疫情在歐洲多國有失控迹象，港府亦收緊對來自包括英國、法國及意大利等近30個歐洲國家人士的入境限制，例如周四(19日)凌晨零時起，要求由英國、美國及愛爾蘭抵港的人士，必須接受14天強制家居檢疫。為了逃避疫情及坐「疫監」，大批滯留在英國的港人留學生瘋搶回港機票，務求在周四之前衝港，致使直航機票被炒到近7萬港元的「天價」。有旅行社更稱，返港機票現時「一票難求」，即使有錢都未必買到。

東網於機票格價網站Skyscanner搜尋由今日(16日)起至後日(18日)由英國部分大城市返港的單程機票價格，但因大部分英國城市於後日已經沒有返港的直航航班，乘客需要轉機，未必能在隔離令生效前抵港，所以今、明(17日)兩日的返港機票，成為留英港人的搶奪目標。

以倫敦為例，今日(16日)航程最短的機票每張索價25,300港元，需由倫敦轉飛越南胡志明市，再於當地等候約5小時才能轉機返港，整程行程約需20小時。假如想買平機票，乘客就需忍受「地獄式」超長途機，例如由倫敦飛往俄羅斯聖彼得堡，再轉飛土耳其伊斯坦堡，再飛往越南胡志明市才能返港，全程需時40小時40分鐘，但機票仍需索價5480港元。

至於明日(17日)倫敦出發的機票價格稍為回落，由約4600港元至5800多港元不等，全部均需轉飛多個城市後才能抵港。