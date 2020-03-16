政Whats噏：羅智光拖得就拖　被泛民建制齊狙擊

羅智光喺會上話保安局亦未完成立法禁止侮辱公職人員罪嘅研究被狙擊。(溫國佳攝)

因應新冠肺炎疫情關係，立法會早前取消大部分會議。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(16日)展開會議，委員會主席郭偉強建議加會討論延長公務員服務年期同政府5天工作周事宜，但不論建制訂泛民都話冇逼切性，反而兩邊陣營都想討論公務員政治中立同跟進立法禁止侮辱公職人員，而公務員事務局局長羅智光話政治中立講得好清楚，又話保安局研究緊禁止侮辱公職人員罪。到最後乜嘢都討論唔到，擺明拖得就拖啦！

會議開始嘅時候，郭偉強話上月取消咗會議，建議加會「補數」，討論延長公務員服務年期同政府5天工作周安排。泛民議員林卓廷話睇唔到迫切性，反而部分公務員喺職場同網絡上都好大壓力，希望政府解釋點樣先叫政治中立，並要求下次會議討論公務員政治中立問題。

泛民同建制不嬲水火不容，點知多位建制派議員話加多個議程冇意見，仲話5天工作周做咗好幾年都冇乜特別大嘅進展，如果只有恒常報告就不如算啦。其中議員謝偉銓話只要政府有準備，乜嘢都可以傾，仲話立法禁止侮辱公職人員罪都唔少人提，到最後幾多嘅議程都無所謂，相信郭會分配時間。

羅智光見唔對路，就即刻解釋話政治中立唔可以討論個別個案，保安局亦未完成立法禁止侮辱公職人員罪嘅研究。話音未落，建制派議員葛珮帆就要求羅設時間表，仲鬧「每次都話研究緊，都唔知研究到幾時」。林卓廷亦冇放過羅智光，重申只會討論政策、唔會討論個案，仲叫羅唔好再拖啦。

但羅疑似想拎返個尾彩，話林多次討論個案。林就反駁話郭偉強會主持會議，反問羅係咪質疑郭主持會議嘅能力。羅即刻「缩沙」，話冇意圖阻礙主席行使主持會議嘅權力，只不過覺得討論個案要好小心。郭亦都表明話議員蔣麗芸早前都提出討論公務員政治中立問題，即刻擰轉頭同林講「局方有嘢答先得，得自己(議員)講完都冇結果」。最後，郭仲反問羅點解政策都唔可以討論，叫羅「返屋企做吓功課啦」。