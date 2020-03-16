娛樂體育名人紛染疫　40歲烏克蘭籍「邦女郎」中招

新冠肺炎在世界各地大爆發，娛樂、體育界名人都不能幸免。奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）是荷李活首名宣布確診的著名演員，他與太太同時中招，轟動全球；英超、意甲和美國NBA亦有領隊及多名球員確診，賽事急急煞停。

身處澳洲的湯漢斯夫婦日前在社交網宣布確診，稱感到有點累，身體亦有疼痛。另外，曾在占士邦電影《新鐵金剛之量子殺機》（Quantum of Solace）中飾演邦女郎的40歲烏克蘭女星奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko），亦不幸染上新冠肺炎。她表示自己病了接近一周，主要症狀是發燒同疲倦。

體育界方面，在重災區意大利，意甲球隊森多利亞有7人確診，分別是前鋒加比亞甸尼及拿古文拿、中場艾卡度、摩頓科士比及法比奧迪派利、後衞奧馬高尼和比列薩尼斯基；意甲另一球隊費倫天拿則有3人確診，包括有「新恩沙基」之稱的前鋒柏德列古度尼、後衞謝文比薛拿，加上射手杜辛華荷域；祖雲達斯後衞魯加尼亦確診。

英超阿仙奴領隊阿迪達、隸屬車路士的英格蘭翼鋒赫臣奧杜爾以及希臘奧林比亞高斯班主馬連拿基斯先後證實確診。美國方面，爵士球員高拔和米切爾，以及活塞中鋒活特相繼確診染上新冠肺炎病毒，歐洲五大足球聯賽和NBA已暫停賽季。