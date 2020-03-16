政府指臨時撥款不可提立法建議　梁君彥：可提出修訂

港府將於周三(18日)向立法會提出總額約2159億港元的臨時撥款決議案，以應付政府在今個財政年度完結、而新一年度財政預算案撥款尚未批出前的公共開支。民主黨早前表示會提出修訂，要求刪除當中特首辦公室及警務處的臨時撥款。立法會主席梁君彥今(16日)回覆指，裁定議員胡志偉及議員尹兆堅的修訂議案均可提出。

梁認為該等修訂議案屬該條所訂的權限範圍，他明白修訂議案如獲通過，將會對特首辦公室及警務處的運作產生負面影響，然而他指議員所提出修訂的優劣，包括對政府運作可能產生的影響，並非立法會主席在決定有關修訂可否提出時應考慮的因素。

政府當局認為根據《基本法》第74條，凡涉及公共開支或政治體制或政府運作的立法建議，不論會令公帑增加或減少，一概不得提出。梁則回應表示，注意到立法機關與政府對《基本法》第74條的詮釋存在分歧。他重申，立法會主席有責任秉行立法會的觀點，《基本法》第74條只適用於議員法案，而不適用於立法會主席按照《議事規則》，考慮議員擬就政府的立法建議提出的修訂可否提出。

另外，議員張超雄亦提出《若干到港人士強制檢疫規例》及《預防及控制疾病(披露資料)規例》兩項修訂，惟梁裁定該兩項擬議決議案不合乎規程，故不能提出。