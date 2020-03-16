政Whats噏：建議疫區返港議員禁入立會　民主派捉晒蟲

立法會將於周三(18日)重開大會，一班民主派議員稱考慮到新冠肺炎疫情關係，今日(16日)去信立法會主席梁君彥，要求交代立法會會議運作準則同埋防疫策略，以及提議叫短期內去過爆發疫情地區嘅人，唔好進入立法會大樓。不過民主派咁做分分鐘搞到自己，事關有3個民主派議員啱啱先由爆發疫情嘅美國返嚟，今次真係捉蟲捉着自己喇！

民主派議員喺信入面話，如果立法會大會喺今個星期三重開，立法會等於全面恢復運作，但佢哋指依家日、韓、歐、美嘅疫情陸續大爆發，認為梁應該交代立法會會議運作準則同埋防疫策略，畀各委員會主席同議員參考，避免各行其是。

另一方面，封信入面又話，依家立法會大樓嘅防疫措施已經係兩個星期前更新，佢哋認為大樓應該至少每星期審視一次防疫措施，包括係咪需要強烈勸喻短期內去過爆發疫情地區嘅人唔好進入大樓。

之不過喺去信嘅議員當中，民主派議員莫乃光、梁繼昌同埋譚文豪都喺3月頭去咗美國訪問交流，而美國目前有超過1700宗確診病例，疫情急轉直下。如果依照民主派議員嘅講法，嗰3個去完美國嘅議員都唔可以入去大樓喎，唔通佢哋連會都唔想開？