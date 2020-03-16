蕭定一兩間電影發行公司疑欠款　共被追141萬

揚言移居台灣的網台負責人蕭若元的兒子蕭定一，其旗下的兩間電影發行公司，昨日(15日)被一間提供數碼電影播放設備的公司入稟區域法院，追討兩筆虛擬拷貝費(Virtual Print Fee)，分別為106.5萬港元及34.5萬港元。

原告是GDC Digital Cinema Network Limited，分兩張入稟狀控告兩間公司，被告分別是中國3D數碼有限公司(現已改名為HMV數碼中國集團有限公司)及鐳射企業有限公司。據入稟狀顯示，被告兩間公司使用同一登記地址，公司註冊處的資料亦顯示蕭定一間接持有鐳射的7成股權，蕭定一亦為HMV的主席。

入稟狀指原告為一間提供數碼電影投影系統服務的公司，原告先後於2011年10月及2013年7月與兩名被告訂下合約，由原告為多間戲院提供數碼電影投影系統，被告則作為其分銷商，並需向原告支付虛擬拷貝付費(Virtual Print Fee)。

入稟狀指原告為港九多間戲院提供相關數碼電影設備，戲院亦播放了由兩名被告發行的36部電影，當中包括《導火新聞線》、《29+1》、《櫻桃小丸子》及《白宮淪陷3:天使淪陷》等。原告指，根據合約，中國3D數碼需支付106.5萬港元虛擬拷貝費，鐳射則需支付34.5萬港元虛擬拷貝費，原告先後於去年及今年初發律師信追討不果，故入稟區院追討該兩筆款項。