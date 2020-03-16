機票難求價格翻幾倍　留英港人避疫監轉飛多國趕返港

新冠肺炎疫情在歐洲多國有爆發迹象，港府收緊歐洲多國的入境限制，宣布自周四(19日)凌晨零時起，要求由英國、美國及愛爾蘭抵港的人士，必須接受14天強制家居檢疫。為了逃坐「疫監」，大批身在英國的港人需撲機票趕回港，有廿四孝父母為女兒可提早返港數度改簽，也有港人另闢蹊徑，先轉機到其他國家，再輾轉飛回本地。

在英國讀Year 12的林小姐表示，父母知道疫情在英國肆虐，十分擔心她會受到感染。上周五(13日)得知學校提早放復活節假時，已馬上替她訂機票返港，無奈因她未能趕回宿舍執行李，結果要取消機票，改訂周四的機票回港。父母得知到周四起回港需隔離後，又為她取消當日的機票，改簽至昨日(15日)。

林小姐對於能於隔離前趕回港感到十分好彩，她又表示不清楚機票價格，「機票是父母訂的，唔知幾錢，但點都要2萬幾蚊一張」。她指現時英國返港機票十分緊張，平時選乘國泰航班往返兩地，但今次臨急只能買到英國航空公司的機票回港。

在英國工作的黃生表示，「英國確診人數好似意大利咁上升，返嚟香港好似好啲」。他又指，現在英國很多人撲機票趕回香港，上星期還可以見到約800英鎊(約7780港元)一張，後來已沒有了。有些網站更賣到約1900鎊(約19,450港元)，但很快已顯示「sold out(售罄)」。他續稱，在倫敦很少人會戴口罩，在芬蘭轉機回香港時，「見到個個香港人都戴口罩，嗰刻感覺到好特別，有家的感覺」。

在英國讀書的高先生形容，「英國一日由700多宗確診升至千多宗，真係幾癲」。他心急回港，但機票一張難求，只可買到由倫敦飛往芬蘭，再轉飛返港的機票，又指平時這樣的來回機票只需5000港元至7000港元，但現時單程已要5000多港元。他續稱，幸好今年只是Year 10，不用考任何升學試，否則將十分麻煩，成績一定會受影響。