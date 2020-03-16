周日打吡賽日開始　賽馬電話投注恢復服務

為應對新冠肺炎疫情，香港賽馬會自上月6日起暫停電話投注服務。馬會今(16日)表示，在不影響保障公眾衞生的情況下，逐步恢復電話投注的服務，並由下周日(22日)的賽馬日開始，電話投注將逐步恢復營運，安排有限人數自願當值的員工於賽馬日在數個電話投注中心上班，顧客可沿用相同電話號碼以使用電話投注服務。為保障上班員工的安全，在電話投注中心將實施現時的所有預防措施，包括確保足夠的社交距離。

另外，15間場外投注處於周四(19日)及周五(20日)開放，服務時間為上午9時30分至晚上7時30分，只會提供兌換現金券或中獎彩票，以及投注戶口存款的服務，不會提供開設投注戶口或其他戶口服務。至於兩個馬場亦會在上述時段開放多個服務櫃位，除了提供兌換現金券或中獎彩票，以及投注戶口存款的服務，也會提供開設投注戶口及其他戶口服務，但兩個馬場的停車場將不會開放。

- 本會將提供8條路線的接駁巴士服務，由上午9時30分起來往以下各區場外投注處及兩個馬場為顧客提供服務。尾班車將於下午7時正從場外投注處開出，及於下午7時45分從兩個馬場開出。

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周四及周五開放的15間場外投注處如下︰

鰂魚涌英皇道

尖沙咀漢口道

旺角彌敦中心

旺角塘尾道

黃大仙豪苑

將軍澳寶林

上水石湖墟

大埔廣場

屯門市廣場

天水圍

葵芳

葵涌榮芳路

青衣城

荃灣青山道

西貢