新冠肺炎住院患者不足1萬　武漢騰出醫院回復正常服務

新冠肺炎疫情已成全球大流行，內地多個城市均採取措施，嚴防境外疫情輸入。截至周二（17日）凌晨，內地單日新增確診21宗病例，其中20宗為境外輸入，新增死亡13人。目前全國累計確診及死亡80881人、3226人，超過6.8萬人康復出院，住院不足一萬人。隨着武漢疫情減緩，當地宣布分批將全市定點收治病人集中到10家醫院，以騰出其他醫院恢復向市民提供正常醫療服務。

內蒙古滿洲里市周一（16日）起，將部分從事跨境運輸果菜的俄羅斯貨車司機，安排至指定酒店集中管理，提供食宿，並將其納入外籍人員管理統計範疇，加大境外疫情的防控力度。而在二連浩特口岸，海關部門全面落實對「中歐班列」、國際列車等出入境車輛的檢查排查力度，對出入境車輛進行消毒；並對出入境旅客和工作人員逐一檢查、測量體溫。

此外，黑龍江省政府同樣對入境人員100%實施體溫監測，嚴防境外疫情通過口岸傳入國內。哈爾濱海關副關長王進喜表示，在哈爾濱、牡丹江等航空口岸加強與地方衞生健康部門的協調配合，對口岸發現的確診病例、疑似病例、有症狀人員、密切接觸者，按照防控要求，及時通報相關相關部門，實施轉運、隔離、診治等措施。

雲南省發布《雲南省致入境及從其他城市入境來滇旅客告知書》，將對入境旅客採取防控舉措，拒不配合將依法追究法律責任；包括對14天內有疫情嚴重國家和地區旅居史的所有旅客，實行不少於14天的集中醫學觀察和相關實驗室檢測，一旦出現具相關病徵的人員，將及時轉送定點醫療機構。