假難民狂燒逾60億公帑　南亞幫無惡不作禍港

本港面對「難民」問題除之不去，早於30多年已為越南難民問題賠上11億港元，豈料舊債未清，30多年後新債繼續來。港人要為假難民「埋單」，估算過去7個財政年度，最少狂燒公帑超過60億港元，更甚者是，南亞幫假難民藉酷刑聲請滯留香港長達數年，無惡不作成為本港毒瘤，帶來嚴重治安問題。

假難民禍港狂燒公帑，根據2020/21年度的保安局開支預算，預料出入境管制撥款較2019/20年度的修訂預算，增加27%，包括為免遣返聲請人士提供公費法律支援，預計2020/21年度，由當值律師服務運作的「法律支援免遣返聲請計劃」開支約為9227萬港元，較上一年度上升36%。

根據司法機構的開支預算，去年終審法院處理的上訴許可申請是490多宗，當中與免遣返聲請個案有關的上訴許可申請數目近390宗、即佔去年申請總數的79%。至於較高級別法院需處理的免遣返聲請案件數目激增，其中高等法院上訴法庭，去年涉及免遣返聲請的上訴案件有351宗。另按入境處開支預計，今年提出的免遣返聲請個案有1100宗。而連同之前6個財政年度用於假難民開支，估計高達60億港元。

議員葛珮帆表示，公帑應用於市民所需，更何況假難民根本並非真正難民，他們來港作奸犯科、做黑工，其實是經濟難民；不但濫用公帑，更破壞本港治安，認為政府「不應用石頭砍自己雙腳」，不要濫用港人的仁慈，犧牲港人的利益，必需積極尋求解決方法，盡快處理假難民問題。