難民署拖逾11億元　政界學者齊轟港府對唔住港人

港府近年為假難民承擔的經濟開支如無底深淵，但早於30多年前，港府亦因為收容越南難民，被聯合國難民事務高級難民署(難民署)拖欠逾11.6億港元，至今一直成為爛帳。有學者及議員指，若以通脹計算，該筆欠款已升值為20多億港元，批評港府一直追數不力，「對唔住香港市民」。

立法會保安事務員將討論難民署拖欠港府用於越南難民的11.62億港元開支。主席陳克勤表示，難民署30多年來未找數，而港府又一直未撇帳，只是每年向立法會匯報追數進展「當交差」，他明白港府陷於兩難，「但唔能够完全唔理，必需正面跟進，否則對唔住香港市民」。

陳克勤認為港府可循兩個途徑去追數，第一是透過中央政府向難民署追討，第二是當年由英國代表香港答允難民署成為第一收容港，完全是「慷香港人之慨」，英國應有責任協助港府追討欠債，認為律政司應研究如何追討，否則香港人損失慘重，十分冤枉。

議員葛珮帆亦指，該11億港元至今仍「石沉大海」，但該筆款項，是納稅人的血汗錢，港府絕對不能坐視不理，應努力去追。她又指，以90年代末期太古城呎價為8500港元計算，至今已升至每呎1.8萬港元，升幅高達一倍。換言之，當年的11億港元，至今最少已升值至22億港元，且尚未計算利息在內；若用於港人身上，如房屋及醫療等公共開支，相信可以幫到很多香港市民，故港府應設法追回。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，港府不能每年只發出官樣文章，稱已向難民署追討過就算，而是應展示難民署回覆未能還款的理據，再研究如何追討。他同意由中央代為出面去追債，又或者由律政司研究，向難民署作出民事索償，因本港為應對新冠肺炎疫情，已耗用大量公帑，該11億港元對港人而言十分重要，「人窮思舊債」，港府不能再因循苟且。

困擾本港多年的越南難民問題早於70年代末期出現，當年因越戰後出現大批難民逃到香港，1979年7月，英國殖民地政府在日內瓦簽署國際公約，把香港列為「第一收容港」，當年在一年內，就有6.8萬人湧港，及後共接收達20萬名難民。

港府於1988年與難民署簽訂有關照顧在港越南船民的協議聲明書，難民署會支付所需費用，不過，協議列明需視乎難民署能否籌得有關經費。而港府則自1989年起，將有關開支列入暫支帳目，待難民署日後償還，款項是逾13.2億港元，難民署於1989年至1998年間只償還了1.6億多港元，至今尚欠11.62億港元，政府審計署及立法會政府帳目委員會亦曾關注難民署欠款的問題。