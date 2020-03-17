東方日報A1：地獄式轉機飛逾40小時　議員冀政府包機接港生回家

五萬名英國香港留學生為避「疫監」瘋搶機票！新冠肺炎疫情在歐洲多國已有失控迹象，政府收緊對來自歐洲人士的入境限制，其中港人留學熱門地點英國後日（19日）起亦加入十四日「疫監」名單內。大批港生把握最後七十二小時「空窗期」四出撲機票，令直航機位近乎「絕迹」，甚至要索價七萬元一張，部分一萬多元的機位更是轉足三程、花近兩日始能回港，而內地留學生亦加入搶票行列，甚至豪擲二十萬元搭商務飛機回國。議員表示，英國疫情嚴峻，港人回家有困難，促政府考慮派包機接留學生返港。

政府日前宣布，將多個國家及地區納入「隔離令」適用範圍，今日起來自神根公約廿六個歐洲國家的人士，需強制家居隔離十四日。港府前日晚上再度擴大隔離令的適用範圍，後日起來自英國、美國及愛爾蘭的入境人士，均須在家隔離十四日。

面對「隔離令」即將生效，大批在外港人湧返香港，令到機票「一票難求」。本報昨日下午三時許，於機票格價網站搜尋由昨日起一連三日的英國返港單程機票，但大部分英國城市於明日已經沒有直航機返港，乘客需要轉機，未必能趕及在「隔離令」生效前抵港，所以昨日和今日的返港機票成為留英港人的搶奪目標。

以倫敦為例，昨日航程最短的機票索價二萬五千三百元，需先轉飛越南胡志明市，再於當地等候約五小時才返港，航程需時約二十小時。假如想買平機票，乘客就需忍受「地獄式」轉機，例如由倫敦飛往俄羅斯聖彼得堡，再轉飛土耳其伊斯坦布爾，再轉飛越南胡志明市才能返港，全程需時逾四十小時，但機票仍需索價五千四百八十元。

搜尋結果中，曼徹斯特是唯一仍有直航機返港的英國城市，該航班由國泰航空營運，經濟艙機票索價高達六萬九千九百七十元，售價之貴，堪比商務艙機票。航程最長的是一班由利物浦出發的航班，全程需時四十二小時二十分鐘，先飛往維也納，再轉往泰國曼谷及越南峴港，最後約於明日晚上十一時許抵港，乘客下機後若能迅速辦完入境手續，或許能避開「坐疫監」。

除了港人歸心似箭，內地人亦想返國避疫，加劇機票被瘋搶情況。倫敦至北京的非直航機票，索價一萬一千至兩萬三千元，甚至有航空公司推出倫敦飛上海的商務飛機航班，每張機票索價廿萬元，但限量四十張機票仍迅速售罄。旅遊界議員姚思榮表示，昨日仍有約十多個旅行團，涉及四百名港人在歐洲神根地區，由於機位短缺，未知他們能否趕及回港。議員梁美芬指，據她了解，現時有約五萬名香港學生在英國，認為政府應該要求各航空公司增加英國回港的航班，以及轉用更大型客機，讓留英港人盡快回港。議員麥美娟則指，留英港生的家長求助，指航空公司取消航班，當地防疫物資缺乏，希望港府考慮安排包機接載留學生回港。

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