道指收市瀉近3000點 1987年股災以來最慘

多國央行聯手「放水」，加上聯儲局突然減息，依然未能紓緩新冠肺炎引發的經濟和信貸緊縮恐慌，美國股市周一(16日)大幅受挫，陷入恐慌性拋售。道指收報20,188點，跌2,997點或12.93%，最多曾挫3,069點；標指收報2,386點，跌324點或11.98%。道指和標指均創自1987年10月19日「黑色星期一」股災(道指單日跌22.61%)以來最大單日跌幅。

納指收報6,904點，跌970點或12.32%，創有史以來最大單日跌幅。

道指30隻成分股全部下跌，表現最差的藍籌是波音公司，單日下瀉近24%；財險公司旅行家集團收市亦下挫逾兩成。大型科技股急挫，蘋果公司、Facebook分別收跌12.86%和14.25%。

法國興業策略員Jason Daw表示，在正常情況下，大規模的政策行動應可為高風險資產築底和支持經濟復甦，但基於增長的衝擊愈益達天文數字，市場正質疑貨幣政策能否紓緩疫情引發的下行風險。

高盛首席股市策略員科斯廷周日發表報告警告，標指未來3個月或較上周五收市再跌近10%至2,450點，倘疫情對經濟的衝擊加劇，標指可能瀉至2,000點才見底，即由上月高位累冧41%，他又預測標指成分企業第2季純利將按年倒退15%。

不過，科斯廷重申一些事件所觸發的熊市，之後往往會出現「V彈」，預期標指年底回升至3,200點，即較低位反彈6成。

印度央行前行長Raghuram Rajan指出，若疫情長期化將帶來第二波影響，即企業裁員、需求再下降，長期信心遭到侵蝕等的「惡性循環」，各國要果斷救市。

國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家、哈佛大學經濟學教授Kenneth Rogoff表示，基於目前形勢，全球經濟衰退看似已無可避免，機會超過九成。

年屆94歲的馬來西亞政壇元老馬哈蒂爾警告，疫情對全球經濟的衝擊將遠遠超過九七年亞洲金融危機，可能比過去的動盪時期更嚴重。

美國亞特蘭大聯儲銀行前行長Dennis Lockhart表示，聯儲局現在已「花光了所有子彈」，惟疫情的不確定性仍有可能拖累美國經濟衰退。

安聯首席經濟顧問埃利安表示，聯儲局浪費了大部分貨幣政策彈藥，應專注在市場反應，逐步減息，因為目前狀況是減息不能刺激人民出門消費。

值得留意的是，美股周一(16日)甫開市即跌7%觸發「停市機制」，為6個交易日以來第3次。如果標指日內跌幅擴大到13%，則將再度停15分鐘；如果跌幅達20%，將會全日停市，而最後35分鐘為現金交易階段，只有20%的規定適用。