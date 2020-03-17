網民熱話：銀紙多菌點算好？　網民洗潔精「消毒」

「使錢」大家日日做，但「洗錢」你又見過未呢？前日（15日）就有網民上網分享，指怕細菌傳染家人，將銀紙一張張洗好後再晾好，有人看後調侃：「洗完記得蒸」。

網民Lucas Ng前日在Facebook群組「將軍澳主場」上載相關相片。事主將洗過的銀紙掛在衣架上，或攤在膠桶邊上吹乾。從圖中可見，被洗的銀紙，幣值由$10至$500不等，張張排列整齊。事主表示這些銀紙均用洗潔精刷洗過，雖然怕「洗爛」，但更擔心銀紙上細菌多，傳染家人。除了銀紙以外，買入的水果也需刷洗，事主稱自己會用洗潔精洗刷水果，又稱「訂咗專用洗水果蔬菜清潔劑，但是在日本未返到嚟」，從事主上載照片所見，鋅盆上放上大量水果，包括牛油果、石榴及火龍果等，部分果皮上更沾上洗潔精泡沫。

貼文發布後，有其他網民也分享自己「洗錢大法」，更貼上自家「洗錢照」表示：「我都洗㗎，有時找回來啲錢好污糟」；也有人開玩笑稱：「入屋前，把錢『使』清光就冇事！」有人則對事主用洗潔精洗水果大表驚訝，「其實有蔬果清潔劑，你咁用，同食洗潔精落肚有乜分別，好病態。」

網民有話說：

Choi Yeukwai：蔬果有專用清潔劑

K.f. Ronald Ng：啲銀紙洗穿咗未

Dawin Ma：入晒落存錢機，用電子支付就唔使洗得咁辛苦啦

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