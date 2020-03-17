留學生料帶病毒返港　何栢良：若不隔離憂香港淪陷

全球各地陸續爆發新冠肺炎疫情，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(17日)在電台節目表示，未來一星期歐美地區學校開始放復活節假，料將有大量留學生由外國回港，相信部分已受到感染，如果一到埗就回家可能會傳染家人，而部分家庭的環境亦未必能夠安全隔離，如果不堵截會令感染人數大增，擔心兩星期後香港便會淪陷。

何認為，政府難以在短期內找到大量地方為返港的留學生集中檢疫，建議安排返港的留學生到埗後，集中在特定地方逗留2、3天，先量度體溫及取樣檢測，之後才進行家居隔離，建議政府可徵用已落成但未入伙的屋邨及酒店。他補充指，如果返港後進行家居隔離，其家人亦需要戴口罩，吃飯時要分開，亦應加緊清潔洗手間。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認同指，部分回港留學生可能帶有病毒，故本地感染數字或會一直增加，認為短暫封關是大方向，認為政府應要求所有入境人士均隔離檢疫14天，以減低旅客來港誘因。而他建議，港人年底前都不應旅遊公幹，預期新型冠狀病毒疫苗最快明年中應市。

對於香港何時可以復課，許樹昌重申，如果連續28天無不明源頭的感染個案，便有條件復課，指最近一宗本地不明源頭的感染，是長沙灣元州邨一名76歲女患者，上月底開始發病，至本月初死亡，其他近期的感染個案都能夠追溯來源。