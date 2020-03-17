確診者糞便均帶新冠病毒　中大促及早檢測隱形個案

不少新冠肺炎帶菌者患病於初期無呼吸道病徵，引起隱形播毒的恐慌。香港中文大學醫學院分析來自香港14名確診者逾339個樣本，發現不論患者的病情嚴重程度為何，糞便樣本均帶有新冠病毒，當中3人即使呼吸道樣本不再發現病毒，其糞便樣本卻仍有病毒存在。

負責研究的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，呼吸道傳播的風險為最高，但病毒於消化道存在的情況亦不容忽視，認為本身有咳嗽症狀的懷疑個案，最理想是自行採集痰樣本作檢測，但對於一些沒有咳嗽症狀的個案，除了深喉唾液，糞便可以是另一種能夠於社區採用的早期偵測工具。

陳續指，值得注意的是帶病毒的大便可污染環境，構成潛在的健康風險，呼籲公眾注意個人衞生，尤其是要照顧病人及處理或運送食物的人，更加需要注意手部衞生。

中大醫學院首階段會為100名將入住檢疫中心的密切接觸者，進行糞便及深喉唾液樣本化驗，冀找出無病徵但帶有病毒的「隱形個案」，並藉此驗證糞便樣本能否為無病徵人士有效偵測其是否新冠肺炎感染個案。