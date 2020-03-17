個案激增防疫反應慢十拍　港府又遲過澳門向全球發旅警

香港防疫繼續遲澳門一步，新冠肺炎疫情擴散全球，香港近日外遊輸入個案急增，惟港府遲遲未有收緊入境限制措施。已逾月沒有確診個案的澳門昨日(16日)再有輸入病例，當地即日就宣布對全球入境人士實施隔離14日措施(中港台除外)。一直做事慢過澳門的港府今日(17日)才宣布同一措施，向全球所有國家及地區發出紅色旅遊警示，惟過去兩周外遊相關輸入個案激增至50宗。

新冠肺炎疫情自1月中攻港至今，港府防疫政策的推出一直以來都慢過澳門十拍，澳門自1月1日已實施對武漢航班的健康申報，港府卻足足遲了近1個月；學校的停課安排亦是見澳門宣布後，才後知後覺倣效。澳門1月26日宣布湖北入境者要持有醫生紙，而港府則相隔2日後才宣布拒絕來自湖北的旅客入境。

南韓疫情嚴峻，澳門上月23日宣布將當地列為疫區，而港府又遲1日才宣布向南韓發出紅色旅警。當法國、西班牙、德國及日本疫情加劇，澳門亦早過港府2日向上述地區實施強制隔離14日措施。已逾月錄得零感染個案的澳門，昨日突有新增輸入病例，澳門政府當機立斷，即日就宣布對全球入境人士實施強制檢疫。反觀香港，在輸入個案每日暴增的情況下，今日才有港府遲來的同一措施。防疫永遠慢澳門一步的香港，確診個案早已一發不可收拾。