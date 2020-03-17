觀塘音樂噴泉料明年竣工　政府無視區會暫緩決定捱批

觀塘區議會今早(17日)召開第4次大會，討論海濱公園音樂噴泉工程社區重點項目，建築署高級工程策劃經理李嘉麗講解目前工程進度，指現時建造電線井及鋪設電線槽管道工程已完成75%，而鋪設及接駁電線工程到場外海濱公園現有電線箱、嬉水1、2及3區，以及表演噴泉水池挖掘等部分仍然進行中，音樂噴泉到今年第4季將會進行測試及嘗試運行，預料在明年中竣工。

公民自主力量區議員李嘉達表示，他在街頭收集到居民的意見均是反對興建音樂噴泉，但政府仍堅決進行工程，認為當局需要說服的是公眾，亦未感受到當局尊重區議會的態度，他詢問政府是否完全不能夠撤回工程，以及假如區議會日後不支付維修費、管理費等，當局會如何處理。

民主黨區議員鄭景陽批評，政府無視觀塘區議會今年1月暫緩工程的決定，認為是完全破壞了兩者之間的合作關係。同為民主黨的區議員梁翊婷則關注新冠肺炎疫情，有否影響工程進度。

公民黨區議員畢東尼稱，看不到音樂噴泉可帶動觀塘區的旅遊業，詢問政府如何維持噴泉的運作和可持續發展。主席蔡澤鴻則期望當區盡快展開有關使用音樂噴泉用途的民調，又詢問民政事務總署，會否願意在地區設施管理委員會跟進有關改善音樂噴泉的工程項目。

民政事務總署助理署長鍾雅之回覆指，該工程是觀塘區議會過往的共識，當局基於尊重程序和合約精神會繼續完成工程項目。她續說，維修費、管理費是部門的恒常開支，不涉及區議會款項，康文署和機電工程署將負責音樂噴泉日後的維修和管理部分。