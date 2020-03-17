新冠肺炎全球大流行　一貼睇晒外地抵港檢疫安排

新冠肺炎疫情全球大流行，港府今日(17日)宣布除內地、澳門、台灣外，向全球國家及地區發出紅色外遊警示，周四(19日)起所有外地抵港人士，均需接受強制家居檢疫或醫學監測14天。根據現時安排，中國內地、南韓、日本北海道及歐洲神根地區26個國家的入境人士，抵港後均需進行家居檢疫或醫學監測，周四起則擴展至全球國家及地區。至於曾到南韓大邱及慶尚北道、伊朗及意大利艾米利亞—羅馬涅、倫巴底及威尼托地區人士，抵港後則需強制入住政府規定的檢疫中心隔離。

外地抵港檢疫安排一覽

●實施日期/安排

●1月27日/禁止中國湖北省非香港居民入境

●2月8日/中國內地返港人士或過去14日曾到內地的入境人士，須強制接受家居檢疫或到檢疫中心隔離

●2月25日/南韓抵港的非香港居民不得入境，曾到大邱及慶尚北道的香港居民需強制入住檢疫中心，其餘則需接受醫學監察

●3月1日/伊朗抵港人士需強制入住檢疫中心

●3月1日/曾到意大利艾米利亞—羅馬涅、倫巴底及威尼托地區人士抵港後須強制入住檢疫中心

●3月14日/意大利其他地區，以及法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區；德國北萊茵－威斯特法倫州地；西班牙拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區；以及日本北海道抵港人士需進行家居檢疫

●3月17日/不再禁止南韓抵港非香港居民入境，但14日內曾到大邱及慶尚北道仍須強制入住檢疫中心，其餘則需接受家居檢疫

●3月17日/歐洲神根地區抵港人士需接受家居檢疫

●3月19日/港府先宣布愛爾蘭、英國、美國及埃及抵港人士需接受家居檢疫，其後擴展至除中國、澳門、台灣以外全球國家及地區