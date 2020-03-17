港府09年推出旅遊警示　源於泰國示威者08年佔領曼谷機場

港府今早宣布將向全球所有國家及地區發出紅色旅遊警示，是制度自2009年推出以來首次出現「全紅」。

因應新冠肺炎疫情在全球爆發，港府今早(17日)宣布，將向全球所有國家及地區發出紅色旅遊警示，是外遊警示制度自2009年推出以來首次出現「全紅」。至於港府當年推出外遊警示原因，源於2008年11月25日泰國反政府示威者佔領曼谷國際機場，導致機場關閉多日，500名港人被迫滯留當地，本港旅遊業界當時指港府未有向泰國發出旅遊警示，令業界辦理旅行團退團或機票問題出現混亂。

保安局於2009年完成港人外遊警示及支援檢討，向立法會提交30項改善建議，包括推行黃、紅、黑三色外遊警示新機制，有別於現時採用的旅遊忠告及旅遊警告。新機制下，當港府發出最嚴重的黑色外遊警示時，即顯示當地有例如暴力衝突並造成死亡的嚴重威脅，市民不應前赴，旅行社亦會取消相關旅行團，客人可取回團費。三色外遊警示制度於同年10月實施。

新三色警示分為黃、紅及黑三色，黃色與過往的旅遊忠告相似，旅客僅需留意局勢，提高警惕，若是像去年底泰國曼谷機場停止運作以及泰國進入緊急狀態早期，則屬紅色警示，風險屬局部地區或短暫性，旅行社可自行決定應否改動行程，避開事發地點；而最嚴重的黑色警示則會取消前往當地的旅行團。