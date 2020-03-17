李文浩涉歧視　民政總署轟製造衝突矛盾促移除告示

深水埗區議員李文浩及劉家衡因日前在其聯合辦事處門外，貼出「藍絲與狗不得內進」的手寫告示，因此被人連日上門聲討。民政總署發言人今(17日)發聲明指，李劉兩議員的聯合辦事處外所貼的告示，引發不少衝突和矛盾，近日亦收到大量投訴，署方指有關行為涉嫌違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，已發信予相關議員，強烈勸喻他們盡快將有關告示移除，以免引起社會不安和衝突，影響地區和諧。署方又提醒兩議員使用公帑時，須遵守公開、公平和問責的原則，認為他們在辦事處外所貼的告示或不符合《酬津指引》內的指導原則。

民政總署亦稱，已轉介相關投訴予深水埗區議會主席跟進，並希望深水埗區議會能秉公處理，確保議員的言行不會危及或損害其個人誠信、公正、客觀判斷力或履行職務的能力，令區議會的信譽受損。

此外，團體「保衛香港運動」約20人今早(17日)到灣仔民政事務總署請願，他們手持「惡意侮辱歧視，不配做區議員」的標語牌，又高呼「侮辱藍絲為狗，李文浩最無恥」的口號。示威者批評，區議員是公職人員，領的薪金是庫房公帑，由於納稅無分顏色，因此區議員的服務對象應不分黃藍，然而李劉兩人明言拒絕為藍絲提供服務，明顯觸犯公職人員行為失當罪。

他們又指，去年黃之鋒因把港獨作為「民主自決」的一個選項，違反《基本法》而被選舉主任裁定提名無效，而李劉兩人過去亦有張貼「光復香港、時代革命」等港獨標語，已屬違反《區議會條例》條例。他們又譴責李劉兩人處事失當，執行職務不能公平公正，要求該署署長謝小華盡快依據《區議員手冊》和《區議會條例》DQ兩人。