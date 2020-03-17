稱可安排親友來港呃8菲傭18萬元　海關拘中介公司2人

香港外籍傭工多，不少傭工更想轉介家鄉親友來港工作賺錢，但有聲稱為「職業介紹所」的中介公司，利用這些外籍家傭對香港勞工法例不熟悉，甚至聲稱能提供「高薪」、「永久居留權」和「家庭團聚」等理由而欺騙中介費用。海關去年收到相關報案，並拘捕2人，分別是一名54歲女港人主腦和一名42歲持工作簽證的女子，調查發現該中介公司並沒有任何牌照，亦不能轉介任何人在港工作，涉及中介費為18萬港元，有8名菲律賓籍的受害人。

不良營商手法調查課監督葉冬菁表示，海關在去年11月採取代號「幻影」的行動，首次搗破僱傭公司不良營商手法。她指，該公司在社交媒體宣傳有關訊息，聲稱能為在港家傭申請其親友到港工作，部分人士不虞有詐相信其說法，並照樣付款。該公司收款後聲稱會作工作申請程序，又會指示申請來港人士進行身體檢查，其後數個月未有任何通知，直至受害人再聯絡時就已經銷聲匿迹。

不良營商手法調查課助理監督黃志聰表示，該公司聲稱能轉介家傭、建築工人和侍應等工作。至於單一案件最大中介費用為2.4萬港元，約為一般家傭月薪的3至5倍。