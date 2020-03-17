學界撐DSE如期開考　指教局月底通知是否復課

香港新冠肺炎確診個案近日明顯增加，政府今日(17日)明言無可能在下月20日全面復課。中學文憑試(DSE)則會在本月底開考，學界支持文憑試如期開考，因考慮到文憑試對學生影響較大，包括海外升學等，促請當局嚴格檢查學生的健康申報。

考試及評核局上月宣布，今年中學文憑試會如期在下周五(27日)開考，放榜日暫定為7月15日。考試期間措施包括考生、考務及工作人員在試場內必須佩戴外科口罩；學校須監測他們的體溫，任何有發燒迹象人士均不可進入試場；相關人士須每天量度體溫及填寫申報表格。

香港中學校長會副主席連鎮邦向東網表示，昨日(16日)曾就復課一事與教育局局長楊潤雄會面，向當局要求一旦決定復課，需最少3周前通知學界，獲局長回覆指不論是否復課，均會在本月底通知學界，並強調目前暫未決定會否在下月20日復課，因需視乎屆時疫情發展。

至於本月底開考的中學文憑試，連指文憑試對學生影響較大，認為當局應按專家建議，為考生安排一定距離的座位可保障考生，據他了解考評局亦有尋找更多試場，加上中學未復課，相信學生之間的接觸不多。

學友社學生輔導顧問吳寶城亦認為，中學文憑試應如期進行，否則會影響計劃海外升學的學生，如期應考將可避開中學復課，減少與其他學生的接觸。對於文憑試在疫情下開考，他建議當局應嚴格檢查學生的健康申報，規定學生若不如實申報會扣分等，以免有學生為考試而不誠實申報健康狀況，學校則應加強為學生量體溫的措施，一旦遇上有學生考試期間感到不適要有應變策略。

吳又指，應屆考生或因疫情而變得焦慮，負面情緒或因而加劇，提醒考生要與別人分享心情，家長及老師亦應適時為學生給予支持。