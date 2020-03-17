逾90%家長憂復課後唔夠口罩用　冀學校提供抗疫物品

為了解學童口罩存量及如何應對口罩不足問題，有政黨早前訪問近567名12歲以下學童的家長，結果顯示逾90%受訪家長擔心復課後沒有足夠口罩上學。現時有逾10%學童家中沒有兒童口罩存貨；只有少於10個口罩的達30%；接近20%家長對於沒有口罩不知如何解決。該黨要求政府承擔供應及採購兒童口罩的責任，立即增加兒童口單生產線及加快生產，並要求學校制訂校園防疫措施，包括校園全面消毒、制訂防疫安排和應對機制。

民建聯婦女事務委員會委員龔美姿表示，調查在本月4日至11日進行，發現41.6%家長現時只有10至50個學童口罩的存貨；30.2%家長只有少於10個學童口罩存貨；10.9%家中甚至沒有存貨。至於若開學後學童沒有口罩，42.5%家長表示會用成人口罩代替；19.8%家長表示會向學校求助；同時17.3%家長表示不知道如何解決口罩問題。而學校實行的抗疫安排方面，最多家長希望校園全面消毒及提供抗疫用品，佔56.8%；其次為學校協助代購學童口罩，佔32.5%。

該會副主席董健莉指，現時市面上兒童口罩嚴重短缺，若以每名學童每日用2個口罩計算，即便有50個口罩存量也不足以應付1個月的使用量，若家中不止1個學童，口罩更加不敷應用，更遑論少於10個口罩家庭。而大部分受訪家長表示會用成人口單代替兒童口罩，但成人口罩的呎吋不適用於兒童，即使家長把成人口罩兩邊的繩索打結或調校鬆緊，也有可能出現鬆脫或走位的情況。

議員葛珮帆表示，歡迎港府今日(17日)宣布延遲復課，和讓懲教署生產學童口罩等安排。據她了解，懲教署最快可於4月中開始生產口罩，預計日產約10萬中童口罩，暫時未知口罩分配基準，又指雖然中童口罩或「有着落」，但幼童口罩供應問題仍未解決，加上全世界中/幼童口罩生產線數量不多，令採購上有困難，甚至動輒要價逾5港元1個，令家長壓力大增。

葛批評政府讓學校自己採購口罩「不合理」，希望政府負起採購兒童口罩的責任，統計全港學童每日所需的口罩，再統一採購，並呼籲家教會或校友若有兒童口罩，可以捐贈予學校。