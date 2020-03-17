菲傭就禁外宿政策提上訴　稱增休息日工作風險

菲律賓女傭質疑入境處要硬性規定所有外籍家傭須與僱主同住，2016年入稟提出司法覆核挑戰，法官2018年裁定有關政策並無逾越入境處權限，亦無違反外傭人權，判菲傭敗訴。申請人Nancy Almorin Lubiano其後提出上訴，高院上訴庭今日(17日)開始聽取陳詞，預計聆訊需時2日。

代表上訴人Lubiano的資深大律師石永泰今早陳詞表示，《僱傭條例》對僱員的有薪休息日安排有所規定，這已是體現《基本法》第39條所寫，透過本地立法將國際勞工公約予以實施的規定。石進而指出，硬性規定家庭傭工必須在僱主家留宿，會增加傭工被迫於休息日工作的風險，亦即增加傭工受《基本法》保障權利被侵犯的風險，因此法庭應當插手干預。石強調，上訴人一方的訴求，並不是要求外傭有當然權利外宿，而是要求若勞資雙方達成協議，僱主准許家傭在外留宿，雙方的協議不應受到法例阻撓。

對於法院可否在僅有違反權利風險時干預行政措施，上訴庭表示有保留。副庭長林文瀚表示，法庭未必有足夠能力去衡量風險是否存在或有多高，因此上訴人一方需要再舉證據，才能說服法庭接納此點。案件下午續審，續由上訴人一方陳詞。