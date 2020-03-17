垃圾徵費押後2年推行　環團批不理想促盡快立法

垃圾徵費計劃料再押後2年推行！政府上月開始公開招標，邀請承辦商為港九新界多個公共屋邨進行模擬垃圾徵費，預計今年8月展開，為期30個月，即模擬計劃要到2023年2月才完結，正式推出日期一再押後。環保團體希望立法會能盡快通過相關法例，以便政策可以推行。立法會今早(17日)召開會議討論固體廢物收費條例草案，有議員要求加開會議，以加快審批進度。

垃圾徵費計劃原定今年推出，因立法會遲遲未有討論，已延遲到明年才推行。政府早前已預報即使立法會通過，也要有30個月過渡期。政府現時推出兩份標書，分別邀請投標者為香港島、大部分九龍、西貢及離島的公共屋邨提供都市固體廢物收費，另一份涉及在黃大仙及新界(西貢除外)的公共屋邨提供相關服務，包括在公共屋邨進行廢物評估、推廣及宣傳活動，以及問卷調查等，好讓公共屋邨居民能為都市固體廢物收費作好準備。合約為期30個月，預計於今年8月展開。

全港將有120至150幢公屋參與模擬垃圾徵費。住戶每個月會免費收到30個指定垃圾袋及5張標籤，標籤用於貼在大件放不入袋的垃圾之上。政府會測試物流安排及評估市民棄置垃圾習慣有否改變。

議員許智峯指，垃圾徵費是減廢的重要一環，但相關條例討論逾1年3個月，至今仍未進入逐條審議階段，質疑會議進度不合理地長。他呼籲政府馬上推行垃圾徵費，以展示推動減廢的決心。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強指，押後推行垃圾徵費計劃並不理想，但以目前立法會的運作狀況，加上新冠肺炎疫情爆發，對今年內立法會能通過相關法例並不樂觀，一旦不能通過，一切又要推倒重來。他認為雖然近年市民的回收意識提高了，但單靠市民按自願性去減少製造垃圾並不足夠，必須要政府施加政策配合才能成事，希望立法會能盡快通過相關法例。