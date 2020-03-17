《頭條新聞》立場偏頗捱批　邱騰華重申港台須遵守約章

香港電台電視節目《頭條新聞》部分環節被指抹黑警隊在新冠肺炎疫情下發揮的角色，引起軒然大波，警務處處長鄧炳強先後兩度去信投訴。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(17日)表示，留意到坊間對港台的編採和立場有很多意見，重申港台既為政府部門，亦是公共廣播機構，港台享有編採自主，不受政策局介入，但亦須按《香港電台約章》履行成立目的，以及向顧問委員會負責和受通訊事務管理局制約。

邱指，《香港電台約章》第4段列明，港台作為公共廣播機構，須讓市民認同公民身份，方向是透過準確而持平方式去處理新聞資訊，從而加強市民對社會、國家和世界的認同，當中包括對一國兩制的認識。他指，廣播處長日前給予員工的信件，已講清楚須時刻恪守整份約章，亦已涵蓋約章第4段的要求，認為其回應正面。

他又指，約章亦列明政府會委任顧問委員會成員，就港台編輯方針、節目標準及質素意見給予意見，港台必須參考，他相信港台會繼續聆聽委員會的意見。而港台作為廣播機構亦須受通訊局制約，任何市民可以提出投訴，通訊局有法定權力處理，所得出的結果非在乎有多少人欣賞與否，投訴成立的話，港台與其他機構一樣必須更正。