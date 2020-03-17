幼兒園N班面試要求跳唱拍片　家長：細路行都未穩

因應新冠肺炎疫情，不少學校取消親身面試安排，改為延期或採用其他方式進行面試。多間受家長歡迎、有開辦學前班的幼兒園，要求家長提交影片作為面試材料，其中有幼兒園建議影片內容，包括孩子唱歌跳舞的片段，有家長直斥離譜，並指有孩子「行都未穩」，遑論跳舞。

根據家長提供的資料，在多區各有分校的迦南幼兒園，其中窩打老道及九龍塘的分校亦向申請入學的家長發出電郵指，為關顧幼兒的健康，原定2020/21學年新生的第二階段面見安排改為網上提交影片，要求家長錄製5分鐘以內的影片，內容包括幼兒的語言發展、專注力及家長互動等元素。

家長拍攝的影片可選用粵語、普通話或英語與幼兒互動，當中建議內容有4項。第一項是自我介紹，讀出中英文姓名及登記表編號；第二項是自由遊戲，建議時間兩分鐘，以幼兒喜歡的玩具遊戲；第三項是聆聽故事，建議時間兩分鐘，由幼兒聆聽家長說故事；第四項是唱歌，建議時間一分鐘，幼兒以清唱形式，唱出一首歌曲配以動作或舞蹈，可在旁輕聲伴唱。

有家長認為，申請入N班的孩子現時未夠兩歲，期望入學面試只需幼兒砌積木及簡單對答，但幼兒園要求幼兒在拍片時清唱及跳舞，「有啲BB連講嘢都未識」，認為要求太離譜。

另外，不少受家長歡迎的幼兒園亦要求家長以拍片形式提交面試內容，包括國際英文幼稚園暨幼兒園紅磡校舍、銅鑼灣維多利亞幼稚園及學之園幼稚園暨幼兒園。