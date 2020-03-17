骨灰安置所清明延長開放　當局籲孝子賢孫掃墓避高峰

新冠肺炎疫情一發不可收拾，政府呼籲市民避免在下月4日清明節正日掃墓，以免人多擠迫，以減低病毒傳播的風險。食物環境衞生署今日(17日)宣布，轄下各骨灰安置所會在清明節前後兩星期，即本月21日至4月19日期間延長開放時間，由早上7時開放至晚上7時，以分散人流。

食環署表示，將在清明節期間加強轄下各公眾墳場及骨灰安置所的潔淨服務，包括扶手和升降機按鈕等清潔消毒工作，亦會加派人手清除雜草、清理掃墓人士遺留的垃圾、空罐及空瓶等，並會清理容器和化寶爐及填平地面，以防止積水，另會增設垃圾桶及廁所設施。

署方提醒市民，前往墳場及骨灰安置所拜祭先人時要保持環境清潔，妥善處理使用過的容器包括飯盒、飲品罐、膠袋及化寶鐵桶等，以預防蚊蟲滋生。市民亦要做好防蚊措施，例如把驅蚊劑塗在身體外露部分及穿淺色長袖衫、長褲，避免蚊叮蟲咬，使用易燃物品如消毒酒精噴霧、酒精搓手液時，應遠離火種。該署已通知私人墳場負責人，促請採取相應的防蚊措施。