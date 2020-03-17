憂影響學生畢業　理大下月恢復有限度面對面授課

新冠肺炎疫情嚴峻，港府多次延長全港學校停課時間，多間大學改為網上學習。香港理工大學今(17日)宣布，為確保應屆畢業生按時畢業，將於下月6日起恢復有限度面對面授課，個別課程最早或於下周起展開實習。理大常務及學務副校長衞炳江強調校方重視師生安全及教學質素，未來將繼續提供網上教材，並容許設有實習時數科目的學生回校實習，以免延誤畢業時間。

衞指出，受疫情影響，理大5周前改為進行網上教學，以實時形式上課，並為網速不足的學生提供網上教材及課程重溫，期間早上8時半課堂出席率亦與往日相若。衞又指，香港疫情有爆發第二波迹象，相信未能短期內恢復面對面授課，預料未來8星期將繼續進行網上授課，直至學期完結。為免應屆畢業生延後畢業，部分必須進行面對面授課或實習的科目，可於下月6日起恢復有限度面授課程。

衞續指，為確保師生健康及安全，將向回校學生提供口罩及面罩，防止飛沫傳播，以及安排他們在較大型及較通風的課室或實驗室上課，並視乎課室大小安排人數，每堂最多30人。

理大醫療及社會科學院院長岑浩強解釋，該院大部分科目均設有實習時數，例如護理、物理治療及眼科視光學系等，學生須完成一定實習時數才能獲得專業資格，當中護理系學生須完成逾1000實習小時。校方計劃「用埋周末及夜晚」時間作實習用途，以壓縮所需時間，岑稱「未係好驚」學生須延後畢業。

另外，理大約有數百名交流生於海外，校方已通知他們可在安全情況下返港，惟有學生表示飛機環境狹窄，認為留在外地較為安全，校方將尊重其決定。