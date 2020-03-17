理大快速檢測系統研究資助遭拒　政府審批標準惹議

香港理工大學早前公布最新研發的呼吸道傳染病快速測試系統，可在1小時內檢測多達40種病原體，包括新冠肺炎病毒，該研究成果引起迥響，惟政府拒資助該項目。立法會工商事務委員會今日(17日)召開會議，多名議員關注政府對資助申請的審批標準，擔心本地研究成果最終被外國或其他城市投產取利。

議員胡志偉指，理大的快速測試系統因不獲政府資助，未來投產需靠深圳市政府支持，他批評政府無仔細審核申請，疑用公帑為他人作嫁衣裳。議員黃定光亦擔心再發生類似情況，批評政府未有對本地大學研究成果商品化提供足夠支援。

創新及科技局局長楊偉雄解釋，當局有獨立專家小組審核所有資助申請，亦鼓勵被拒的申請者繼續為其他項目申請資助。他指創科需互相合作才有進步，歡迎內地資金「過河」支援本地創科項目，又指深圳市政府對香港初創企業為檢疫研發的電子手環有興趣，認為香港與內地互相交流研究成果是好事。

政府日前提出藉「防疫抗疫基金」為科學園及工業邨的租戶寬免6個月租金，並撥8億港元研發可重用口罩。議員莫乃光批評政府未有為業界「開源」，而議員陳志全則指，寬免租金以廠房面積1萬平方呎為上限，擔心部分租戶未能受惠，又要求政府交代可重用口罩的科研成果。

創新科技署署長潘婷婷指出，目前800多個租戶中有近90%廠房面積少於1萬平方呎，面積逾1萬呎的公司亦會按比例獲發租金資助，故所有租戶均能受惠，又指政府一直有為初創企業配對業務，並提供線上培訓等。楊偉雄則指，政府將在4月交代可重用口罩的科研進度，強調會重視「本地研發、本地應用」。