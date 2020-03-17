蕭若元被指違股份抵押協議　遭入稟索償

網台負責人蕭若元被指於2017年簽訂按揭協議，間接把他持有的8228多萬股易還財務投資有限公司的股份，抵押給一名證券公司股東，雙方近日就事件出現爭議。承按人今日(17日)入稟高院，指蕭若元及其相關公司違反協議和攤薄該批已抵押的易還財務投資股份，要求法庭頒發禁制令，以阻止易還財務投資向第三方配售4350萬新股，並向蕭若元及其相關公司索償。

原告張少輝，5名被告依次是蕭若元、Rich Treasure Group Limited(下稱RTG)、立富投資集團限公司(下稱立富投資)、易還財務投資有限公司(下稱易還財務)和財華證券有限公司。資料顯示，RTG全資擁有立富投資，而立富投資則持有8228多萬股易還財務股份，而蕭若元是立富投資和易還財務的董事。

入稟狀指稱，蕭若元於2017年10月18日與原告簽訂按揭協議，把他持有的全數RTG股份按押給原告，但他行使該批股份的投票權，攤薄立富投資持有的8228多萬股易還財務股份，蕭若元因此違反了協議。另外，RTG於同日也與原告簽訂按揭股份協議，把RTG持有的立富投資股份按押給原告，但RTG違反了協議，攤薄上述易還財務股份。

立富投資於同日與原告簽訂抵押協議，把上述易還財務股份抵押給原告，但立富投資違反了協議，把上述易還財務股份的股權攤薄至於37.59%。原告要求法庭頒發禁制令，阻止易還財務與財華證券於今年2月25日簽訂的配售4350萬新股股協議及向眾被告索償。