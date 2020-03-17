食環署「疫」市加租3.3%　街市商戶斥佛口蛇心

新冠肺炎肆虐下，食環署竟「疫」市加租！葵芳榮芳街街市有商戶收到食環署通知，將於今年7月1日起加租3.3%，並會按年再調整。街市商戶怒斥政府在商戶困境時加租，令其生意雪上加霜，要求政府凍結租金。議員梁耀忠狠批政府離譜，不但沒有與民共度時艱，更反過來加重小商戶負擔。政府不斷呼籲業主共度時艱，現在卻帶頭「講一套，做一套」，令人咋舌。

售賣玉石的商戶吳女士指，受疫情影響，榮芳街街市生意甚為慘淡，至今得悉有20多戶收到加租通知，她批評近大半年已經近零生意，每日都要節衣縮食，「唔做(生意)咁啲貨點？依家咪情願每日食少餐」。

另有商戶直言生活已朝不保夕，如今更「禍不單行」，批評食環署再加租令商戶百上加斤，炮轟政府無視小商戶死活。政府曾呼籲業主與租戶共度時艱，如今政府作為大業主，卻無視自己對外的呼籲，可謂自打嘴巴、佛口蛇心。

根據食環署向榮芳街街市租戶發出的通知，續租合約為期3年，首年租金將上調3.3%，至於餘下租約期租金，每年將根據政府統計處公布的甲類消費物價指數，平均按年變動而作出調整。