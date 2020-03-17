27歲男子持氣槍劫名錶　另涉2項盜竊罪判囚10年

尖沙咀The ONE商場前年9月發生持「槍」劫案，一名27歲青年持氣槍闖入商場一間錶行，劫去3隻共值近60萬港元的歐米茄(Omega)名錶，之後登上的士逃到中港城碼頭，乘船潛逃到澳門，3個月後最終在內地落網，警方及後再揭發他涉及另外2宗名錶劫案。被捕青年今午(17日)在高等法院承認1項搶劫及2項盜竊罪，共被判監禁10年。

現年27歲的被告蔡萬均，被控於2018年9月30日，在尖沙咀The ONE地下歐米茄專賣店，搶劫3隻共值59.9萬港元的歐米茄手錶；他另被控於同年8月7日，在元朗福康街一間珠寶金行內，盜竊1隻價值8.4萬港元的勞力士手錶；及於同月14日，在上水新樂街一間錶行內，盜竊1隻價值6.5萬港元的手錶。

案情指，在搶劫控罪發生當晚約7時，被告佯裝顧客向店員詢問手錶存貨，店員拿出3隻歐米茄手錶後，被告拿出1支在玩具店購買的氣槍指嚇店員，之後奪走手錶逃走。閉路電視片段顯示，被告之後乘的士到中港城碼頭，在碼頭內的廁所換掉衣服乘船出境。前年12月，被告在落馬洲管制站被捕，警誡下他有所招認，透露他在內地已將涉案3隻歐米茄手錶典當，套現約11萬元人民幣，他並承認曾在元朗及上水佯裝顧客，偷去兩間店舖的勞力士手錶。

辯方透露，被告中六程度，在內地有一名女友，他被捕前曾任採購員及地產經紀學徒，曾經促成1宗2000萬港元的樓宇買賣，工作表現出色，但他與朋友共同投資失利欠下100萬港元債務，財困下才鋌而走險犯案。辯方指，被告自3歲起父母離異，母親為了到日本進修，將他交給一名姨姨養大，母親對疏於管教被告感到自責。

庭上透露，被告於2013年因干犯浪費警力罪留案底，被判處感化，辯方解釋被告當年擔憂被債主追債，出於愚蠢才向警方報假案。控辯雙方亦確認，涉案3隻歐米茄已被起回，並歸還予物主。

法官認為被告有預謀犯案，雖然他只是用氣槍而非真槍威嚇事主，但無論如何都對公眾構成重大危險，法官又著被告毋須感到自責，因被告已是成年人，應對自己的過失負起責任，考慮整體量刑原則，遂就被告承認的3項控罪共判他監禁10年。