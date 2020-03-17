摩洛哥封鎖領空逾80港人滯留　團友冀港府派機接回

世界各國因應新冠肺炎疫情陸續封城，滯留海外的旅行團返港路難行，目前有逾千港人仍在海外，各旅行社正努力安排回港。當中約有4間香港旅行社共約80多名團友正在摩洛哥旅遊，行程雖未結束，但由於該國於昨日(16)封閉領空，團友回港頓成問題，旅行社正與政府商討安排飛機到當地接載港人返港事宜。

金怡假期營運總監陳曉楠表示，目前有旅行團在瑞士、摩洛哥、土耳其，旅行社正全力協助團友返港。當中較困難的是摩洛哥，因當地封鎖領空，不准外國飛機進入，香港無直航航班到該國，正常要經土耳其、杜拜或巴林轉機，惟目前無航班前往，加上該國海路交通亦取消，故要另覓方法安排團友離開，他們正聯絡政府及其他航空公司協助，希望日內可將團友接走。

陳指，多間旅行社均有團友在海外未歸，各國亦收緊防疫政策，特別是歐洲，有些關閉酒店、商店及食肆等，也擔心其他國家陸續封關，各旅行社目前不斷互換消息，希望安排旅客回港。

勝景遊客戶服務部經理張信禮表示，有百多名團友在海外，主要在澳洲、新西蘭及土耳其，有部分旅客欲提早回港，避過坐14天「疫監」，亦有旅客希望繼續行程，該旅行社正收集該些旅客的意向。