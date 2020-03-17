監警會首2個月收198宗投訴　疏忽職守最多

獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）公布最新投訴警察數字，本年首2個月共接獲198宗投訴，較去年同期接獲的228宗下降13.2％（-30宗），其中接獲最多的投訴類別為「疏忽職守」（85宗），「行為不當/態度久欠佳/粗言穢語」（74宗）及「毆打」（26宗）。當中「疏忽職守」及「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」的投訴佔總投訴數字的80.3％（159宗）。

監警會今日（17日）與投訴警察課代表舉行例會，公開部分包括簡報「大型公眾活動中暴力升級的情況」、投訴警察課的每月統計數字、在修例風波期間發生的大型公眾活動而衍生的投訴統計數據、及投訴警察課刑事及違反紀律事項等。有關「疏忽職守」的投訴有85宗，與去年同期所接獲的131宗比較，下降35.1％（-46宗）；「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」投訴為74宗，與去年同期所接獲的64宗比較，上升15.6％（+10宗）。

此外，「毆打」投訴為26宗，與去年同期所接獲的24宗比較，上升8.3％（+2宗）；「恐嚇」投訴為4宗，與去年同期所接獲的1宗比較，上升300％（+3宗）；「濫用職權」投訴為6宗，與去年同期所接獲的5宗比較，上升20％（+ 1宗）；「捏造證據」投訴為3宗，與去年同期所接獲的3宗相同。

警務有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，截至2月20日為止，已有7549人在修例風波期間被捕，其中40.9%為學生、37%以上介乎11至20歲、16歲以下及中學生被捕人數比例有上升趨勢。他以3個月為基準分析，指出去年9至11月期間被拘捕的人數最多，而去年12月至今年2月，則大學佔領事件後，被捕人數開始減少，但20歲以下的被捕人數愈來愈多，他坦言擔心年輕人沒有考慮犯法後長遠的後果。

他又指，修例風波中示威者的暴力行為主要分為5類：假消息、起底、排除異己、癱瘓社會、暴力升級，目的是為了煽動參與、博取支持、營造恐慌、威脅就範。他指出，假消息會在市民的心中埋下恨的種子；起底行動為警務人員帶來恐懼，擔心家人、或自身的安全受到威脅；排除異己中裝修的行為與黑社會收保護費無異；而暴力升級由原來就地取材、至後期便用腐食性液體、致命武器、甚至真槍實彈。