逾90%從業員未納入補助網　舞蹈界促政府提供協助

新冠肺炎疫情嚴重打擊各行各業，港府早前設立防疫抗疫基金向指定界別提供補助，但有藝術文化界人士反映，業內大部分工作者未能受惠。香港舞蹈界聯席會議聯同體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國今午(17日)舉行記者會，要求政府增加基金補助金額，以及向早前未被納入補助網的團體及從業員提供協助。

該聯席會議表示，香港舞蹈界多以獨立形式經營，超過90%受訪舞團、舞蹈學校及舞蹈教師，以前從未接受過藝發局或康文署資助，故未被納入政府補助網之內。發言人續指，自疫情爆發後，舞蹈團體收入大減，但仍需支付舞蹈室昂貴租金，有近40%受訪團體自2月至今損失超過10萬港元，面臨倒閉壓力。他又表示，超過40%受訪團體因應疫情需取消或延期演出而未獲資助，舞蹈導師收入亦因政府宣布學校及興趣班停課而大受影響。

該團體促請政府增加針對自由工作者的補助上限，由現時僅7500港元上調至1.3萬港元，並應向現時未能受惠的舞蹈教師發放。他們同時要求向舞蹈學校及舞團發放一次性補助，以及設立「藝術文化券」鼓勵市民和學生參與藝術文化活動。