非專營巴士獲2萬元補貼　校巴貨車等商用車派1萬

新冠肺炎疫情對運輸界造成沉重打擊，政府今(17日)宣布預留14億港元防疫抗疫基金，向運輸業界提供一筆過補貼，為每輛持牌非專營巴士提供2萬港元補貼，每輛持牌學校私家小巴、出租汽車及貨車則可獲1萬港元補貼，料可惠及13萬輛商用車。

運輸署表示，已陸續發信通知各合資格非專營公共巴士、學校私家小巴及出租汽車登記車主有關補貼安排的詳情，合資格登記車主須於今年5月31或之前，將填妥的登記表格及所需文件副本，郵寄至運輸署。運輸署在完成核實車主所提交的資料後，將於一個月內以自動轉帳形式發放補貼。

至於貨車方面，該署稱會由4月中開始發信通知有關的登記車主，透過電子平台辦理登記領取補貼的詳情，署方在完成核實資料後，會在一個月內以自動轉帳形式發放補貼。

另外，教育局早前宣布會向全港學校發放「防疫特別津貼」，津貼額由1萬至2.5萬港元不等，預計可惠及約2200間學校，資助學校補充其防疫物資、清潔校園。局方表示，公營學校及其他接受政府資助的學校，預計最早可於本月獲發有關津貼，其他學校則預計最早可於4月獲發有關津貼，涉及額外開支約4200萬港元。

教育局指，會另行為21所設有宿舍部的特殊學校提供一筆過額外津貼，金額按照核准宿額而定，由5萬至15萬港元不等，涉及額外開支為225萬港元。幼稚園方面，教育局除了提供「防疫特別津貼」，亦會為參加幼稚園教育計劃的學校，按類別及規模可獲得6萬至16萬港元津貼，津貼於本月內發放；非參加計劃的學校一律可獲8萬港元支援津貼，至4月開始發放。