再培訓局疫情停課　餐飲從業員頻遭欠薪難轉行

新冠肺炎疫情持續，香港最新失業率升至2011年以來的新高，其中餐飲、零售行業成為重災區。飲食業職工總會主席郭宏興表示，主打宴會的食肆成為失業重災區，因大部分婚宴等已取消，而年長工人最容易成為失業大軍，他們大多從事散工，僱主有意解僱時往往先向他們開刀，「散工可以隨時炒」。

他指，不少食肆已結業，該會近期收到30至40宗業界員工被拖欠薪金的求助，部分工人雖想轉行，例如轉為從事保安等行業，惟再培訓局因疫情而暫停課程，令工人即使有意轉行亦沒法進行培訓，他促請政府盡快向失業人士發放津貼，幫補生計。

百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，受疫情影響，香港旅遊業面臨停滯，從事珠寶及鐘錶售賣的員工成為失業重災區，行業主要依賴高消費的內地客，惟現時面臨零旅客及零收入，加上香港市民消費意欲低，形容是雙重打撃。他又指近期已收到數宗員工求助，涉及欠薪及出糧不足，正排期勞資審裁處跟進。

他直言，目前仍未是業界的失業高峰期，因不少員工正放無薪假，惟「一日未恢復，一日無生意，老闆唔會白養員工」，預計未來1至2個月業界的失業率將持續上升。