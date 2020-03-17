2月失業綜援按月4.9%　創沙士以來17年新高

新冠肺炎疫情打爛打工仔飯碗，上月申領失業綜援個案較1月急升4.9%，創2003年沙士以來的17年新高。近年失業綜援個案持續下跌，每月維持在1.1萬宗至1.2萬宗之間，上月申領個案逾13,204宗，貼近2017年9月13,415宗的水平，由於新冠肺炎疫情未有平息迹象，預料現時失業綜援上升趨勢只是開始。

社會福利署發表最新領取綜合社會保障援助個案數字，上月底領取綜援個案總數為220,674宗，受助總人數308,941。上月份整體領取綜援個案較1月份增加997宗，按月升幅為0.5%，其中低收入類別個案的升幅為0.4%，有2 985宗。

政府發言人表示，失業類別個案和低收入類別個案均錄得升幅，而綜援計劃就為有經濟困難的失業、低收入人士及其家庭提供了基本所需的安全網。

與1月相比，其他個案類別亦上升4.1%，有4178宗；健康欠佳類別個案有24 285宗，亦上升1.0%；單親類別個案有23 718宗，上升0.3%；永久性殘疾類別個案則有16 946宗，輕微上升0.2%；年老個案有135 358宗，較1月微跌0.1%。